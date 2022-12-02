Удары РФ по Днепропетровской области: оккупанты всю ночь атаковали Никополь и одну из громад

2 декабря, 08:57
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Последствия атак российских оккупантов на населенные пункты Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия атак российских оккупантов на населенные пункты Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Всю ночь на пятницу, 2 декабря, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram.

По его словам, российские оккупанты всю ночь били из тяжелой артиллерии.

По Никополю и Марганецкой громаде выпустили около 40 снарядов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=4Em8sZAEvMY

Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Масштабы разрушений выясняются.

В других районах ночью была воздушная тревога, но обошлось без ударов.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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