Обстреливали из Ураганов и артиллерии. Войска РФ обстреляли населенные пункты Донецкой области, за сутки погибли три человека, еще 18 ранены 19 марта, 10:35 Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко/Telegram)

В течение 18 марта российские оккупационные войска произвели обстрел ряда населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты использовали кассетные боеприпасы, РЗСВ Ураган и артиллерию. За предыдущие сутки в области погибли три человека, еще 18 человек получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне нанесли удары по Краматорску из Смерчей и Ураганов кассетными боеприпасами — погибли два человека, ранены десять гражданских. В городе повреждены 76 частных домов, многоэтажка, два коммунальных предприятия, футбольный манеж, часть ГСЧС и парк Бернацкого.

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Кириленко отметил, что на Донецком направлении ночь прошла относительно спокойно — зафиксированы периодические обстрелы Марьинской общины и один артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах.

На Горловском направлении город Константиновка подвергся трем артобстрелам и пяти залпам из Ураганов кассетными боеприпасами — один человек погиб, пять ранены. Повреждены 20 частных домов, многоэтажка, школа и магазин. Еще один дом частично разрушен в Николаевке.

По словам главы Донецкой ОВА, в Бахмуте ранены двое гражданских, повреждены три многоэтажки и два частных дома. В Соледарской общине повреждены четыре дома в Васюковке.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и Серебрянки — повреждены дома.

Инфографика: Павел Кириленко/Telegram