«Громко вдоль всей линии фронта». Войска РФ атаковали Донецкую область, повреждены десятки домов, за сутки есть жертвы 10 января, 12:36 В Донецкой области сложная ситуация, российские оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта (Фото:Донецкая ОВА/Telegram)

В ночь на вторник, 10 января, войска РФ обстреливали населенные пункты Донецкой области вдоль всей лини фронта. Погиб человек, еще семь местных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атак российских оккупантов погиб житель Угледара.

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На Донецком направлении больше всего пострадала Кураховка, там ранены два человека, повреждены 35 домов. Ночью произошел обстрел Елизаветовки Марьинской громады, были повреждены частные дома. Под утро войска РФ обстреляли Авдеевку из Градов. Обошлось без жертв.

На Горловском направлении в Бахмуте были ранены четыре человека, еще один получил ранения в Парасковеевке. В этих населенных пунктах повреждены 24 частных дома и 2 многоэтажки. Еще одна пятиэтажка повреждена в Соледаре.

Бахмут и Соледар остаются самым горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвата Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

Бахмут уже более полугода пытается взять под контроль армия РФ. Оккупанты бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Генерал Александр Сырский заявлял, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году, однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.