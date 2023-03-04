Обстреляли 69 раз. Российские оккупанты выпустили по Херсонщине более 460 снарядов — один погибший, ранены десять человек 4 марта, 09:05 Последствия обстрела РФ в Херсонской области (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)

За прошедшие сутки, 3 марта, армия РФ 69 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области и выпустила более 460 снарядов. В результате ударов погиб один человек, десять человек получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

По мирным городам и селам Херсонской области оккупанты били из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

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Отмечается, что враг четырежды обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.