Обстреляли 69 раз. Российские оккупанты выпустили по Херсонщине более 460 снарядов — один погибший, ранены десять человек

4 марта, 09:05
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Последствия обстрела РФ в Херсонской области (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)

Последствия обстрела РФ в Херсонской области (Фото:Офис Генерального прокурора/Telegram)

За прошедшие сутки, 3 марта, армия РФ 69 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области и выпустила более 460 снарядов. В результате ударов погиб один человек, десять человек получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

По мирным городам и селам Херсонской области оккупанты били из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

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Отмечается, что враг четырежды обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые Херсонская область Гражданские потери Война России против Украины

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