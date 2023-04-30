Обстреляли из танков, Градов и БПЛА. Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 135 снарядов — погиб человек, еще один — ранен 30 апреля, 08:45 Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Российская оккупационная армия за минувшие сутки 27 раз обстреляла территорию Херсонской области, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, РСЗО Град и БПЛА. В результате атак погиб человек, также есть раненый.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что россияне обстреляли Херсон два раза. Также под российские атаки попали жилые кварталы населённых пунктов области.

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Прокудин добавил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области области эвакуирован 71 человек.

29 апреля Херсонская областная военная администрация сообщила, что прорабатывает пути эвакуации жителей региона на случай массированных обстреллов со стороны российских войск.

Прокудин отметил, что власти региона решили определить безопасные маршруты выезда из населенных пунктов, запланировали места временного проживания людей, обеспечение лекарствами, едой и другим необходимым.

