Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: 57-летний мужчина погиб 4 марта, 19:25 Последствие обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В субботу, 4 марта, российские войска обстреляли село Львове в Херсонской области, в результате чего погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«При обстреле обломочное ранение грудной клетки получил 57-летний мужчина. Он погиб в собственном доме», — говорится в сообщении.

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Также в селе повреждены еще несколько домов мирных жителей и Дом культуры.

За прошедшие сутки, 3 марта, армия РФ 69 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области и выпустила более 460 снарядов. В результате ударов погиб один человек, десять человек получили ранения.