Выпустила более 260 снарядов. Армия РФ за субботу 53 раза обстреляла Херсонскую область

19 марта, 08:24
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В течение 18 марта войска РФ совершили 53 обстрела Херсонщины, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО Град. В результате атак два человека получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что город Херсон враг обстрелял пять раз. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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Прокудин добавил, что за сутки из области эвакуированы 62 человека.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Раненые Херсонская область Артиллерийский удар РСЗО Град Война России против Украины Александр Прокудин

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