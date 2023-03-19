Выпустила более 260 снарядов. Армия РФ за субботу 53 раза обстреляла Херсонскую область 19 марта, 08:24 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В течение 18 марта войска РФ совершили 53 обстрела Херсонщины, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО Град. В результате атак два человека получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что город Херсон враг обстрелял пять раз. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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Прокудин добавил, что за сутки из области эвакуированы 62 человека.