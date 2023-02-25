Били из танков и артиллерии. Российские оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Херсонщину

25 февраля, 10:42
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия российских обстрелов Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Армия РФ за минувшие сутки, 24 февраля, 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Как отмечается, Херсон российские захватчики обстреляли 9 раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение.

Видео дня

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 1 человек.

24 февраля враг также атаковал Харьковщину. В частности, под обстрелы попали приграничные населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне нанесли ракетный удар по Купянску. В результате попадания поврежден жилой дом.

В с. Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

«В результате обстрела с. Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также поврежден жилой дом», - отметил Синегубов.

Также за прошедшие сутки вражеские обстрелы подверглась Николаевщина. Враг обстрелял населенные пункты области из минометов и РСЗО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 24 февраля, враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты наносили минометные удары по акватории Очаковской общины.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Харьковская область Херсонская область Николаевская область Олег Синегубов Война России против Украины Виталий Ким

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X