Били из танков и артиллерии. Российские оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Херсонщину 25 февраля, 10:42 Последствия российских обстрелов Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Армия РФ за минувшие сутки, 24 февраля, 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Как отмечается, Херсон российские захватчики обстреляли 9 раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение.

Видео дня

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 1 человек.

24 февраля враг также атаковал Харьковщину. В частности, под обстрелы попали приграничные населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне нанесли ракетный удар по Купянску. В результате попадания поврежден жилой дом.

В с. Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

«В результате обстрела с. Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также поврежден жилой дом», - отметил Синегубов.

Также за прошедшие сутки вражеские обстрелы подверглась Николаевщина. Враг обстрелял населенные пункты области из минометов и РСЗО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 24 февраля, враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты наносили минометные удары по акватории Очаковской общины.