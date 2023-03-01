Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ударили по Чугуеву, поврежден многоквартирный дом 1 марта, 09:19 Последствия обстрелов Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Армия РФ за минувшие сутки, 28 февраля, обстреляла населенные пункты четырех районов Харьковской области. В среду, 1 марта, враг обстрелял Чугуев, поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Отмечается, что зафиксировано три «прилеты» по городу. Поврежден многоквартирный дом.

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В Купянске в результате вчерашних утренних обстрелов повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.

"Под обстрелом также был Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина", - написал Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

В воскресенье, 26 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. В результате ударов пострадала женщина.