Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ударили по Чугуеву, поврежден многоквартирный дом
Последствия обстрелов Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Армия РФ за минувшие сутки, 28 февраля, обстреляла населенные пункты четырех районов Харьковской области. В среду, 1 марта, враг обстрелял Чугуев, поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Отмечается, что зафиксировано три «прилеты» по городу. Поврежден многоквартирный дом.
В Купянске в результате вчерашних утренних обстрелов повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.
"Под обстрелом также был Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина", - написал Синегубов.
В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.
В воскресенье, 26 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. В результате ударов пострадала женщина.