«Враг не прекращает террор». Российские оккупанты обстреляли Харьковскую и Днепропетровскую области 2 февраля, 09:53 Последствия одного из обстрелов (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

В четверг, 2 февраля российские оккупанты обстреляли Харьковскую и Днепропетровскую области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что войска РФ снова обстреляли Купянск.

«Враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. Сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет», — написал он.

Видео дня

По его словам, в селе Кругляковка Купянского района, в результате утренних обстрелов ранение получил 46-летний сотрудник ГСЧС.

Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание поселкового совета. Предварительно, без пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук заявил, что не прекращаются атаки по Никопольскому району.

«Ночью россияне снова направили туда снаряды от тяжелой артиллерии. Попали по самому Никополю», — написал он в Telegram.

Люди не пострадали. Последствия обстрела уточняются.