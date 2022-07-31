РФ обстреляла два района Днепропетровской области: по Никополю из Градов выпустили до 50 снарядов, есть пострадавший

31 июля, 08:34
Оккупанты обстреляли Никополь (Фото:Велентин Резниченко via Telegram)

Оккупанты обстреляли Никополь (Фото:Велентин Резниченко via Telegram)

Российские оккупанты в ночь на воскресенье обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Российская армия не прекращает террора наших городов и сел. Накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ночью дважды ударили из Градов. Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов», – написал Резниченко.

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По его словам, пострадал 67-летний мужчина.

Кроме того, один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в семи многоэтажных жилых домах. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений.

Также на местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Вместе с тем, по данным Резниченко, утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе оккупанты попали из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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