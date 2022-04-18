За сутки войска РФ обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области, два человека погибли, девять пострадали 18 апреля, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:МВД Украины/Facebook)

За сутки 17 апреля российские оккупанты обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области, в результате ударов войск РФ погибли два мирных жителя, еще девять ранены, среди них пятеро — доставлены из Луганщины.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщили в МВД Украины.

Оккупанты нанесли удары по Мариуполю, Авдеевке, Угледару, Доброполью, Славянску, Торскому, Новополью, Новгородскому, Нью-Йорку. В МВД задокументировали военные преступления РФ.



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Отмечается, что разрушения получили по меньшей мере 20 гражданских объектов — жилые дома, железнодорожная инфраструктура, спортивный стадион.

Войска РФ обстреливали мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня Град, танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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