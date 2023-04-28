Россия обстреляла больницу и частные дома в Херсонской области, есть погибшая — ОВА 28 апреля, 23:15 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Страна-агрессор Россия в пятницу, 28 апреля, обстреляла больницу и частные дома в Белозерке Херсонской области. В результате погибла 57-летняя женщина и еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

В ОВА сообщили, что россияне ударили по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также, по их данным, были повреждены несколько частных домов, а на местах попадания снарядов возникли пожары.

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«К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни обнаружили под завалами собственного дома после ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

Еще трое получили ранения, двум людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

Утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.

В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки. По данным на 19:00, в результате атаки погибли 23 человека.