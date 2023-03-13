Войска РФ трижды ударили по Авдеевке, применив кассетные боеприпасы — глава Донецкой ОВА

13 марта, 11:57
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РФ уничтожает населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

РФ уничтожает населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 13 марта, войска РФ трижды обстреляли Авдеевку Донецкой области, применив кассетные боеприпасы.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, российские оккупанты били из артиллерии, а также нанесли авиаракетный удар по территории Авдеевскому коксохимическому заводу.

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На Донецком направлении враг обстрелял Курахово и нанес авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской громады.

В Бахмуте за сутки ранены четыре человека и повреждены три многоэтажки и админздание.

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В Константиновке в результате атак войск РФ ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской громады, повреждены дома в Северске и других населенных пункта района.

https://www.youtube.com/watch?v=yWZHS4CZa_w

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Авдеевка Кассетные бомбы Война России против Украины

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