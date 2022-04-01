ВС РФ наносят артудары по Запорожской области, но теряют технику и личный состав — ОГА 1 апреля, 11:36 Цей матеріал також доступний українською За последние сутки Силы обороны Запорожской области уничтожили 32 оккупантов (Фото:ВСУ)

Российская артиллерия продолжает обстреливать Орехово и еще несколько населенных пунктах Пологовского района Запорожской области, разрушая дороги и другую инфраструктуру.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в местной ОГА.

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В то же время отмечается, что при этом оккупанты несут большие потери в технике и живой силе.

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«По состоянию на вечер 31 марта и на утро 1 апреля подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупантов, 38 — ранили. Также у врага теперь на два бронетранспортера и два танка меньше. Кроме того, наши бойцы уничтожили семь автомобилей и две реактивных системы залпового огня Град», — говорится в сообщении.

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