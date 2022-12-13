Войска РФ, вероятно, обстреливали Херсон кассетными боеприпасами после бегства из города — Human Rights Watch 13 декабря, 10:56 Российские оккупанты систематически обстреливают Херсон после бегства из города под натиском ВСУ (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Войска РФ могли применить кассетные боеприпасы во время обстрелов жилых районов Херсона уже после бегства из города, который более восьми месяцев находился в оккупации.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Правозащитники отмечают, что зафиксировано по меньшей мере три таких случая.

«Жители Херсона пережили восемь месяцев российской оккупации и, наконец, избавились от страха перед пытками, только для того, чтобы подвергнуться новым неизбирательным атакам, очевидно, с применением кассетных боеприпасов», — сказала Белкис Вилле, помощница директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch.

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Представители организации находились в Херсоне с 20 по 24 ноября, и в течение этих пяти дней обстрелы со стороны российских оккупантов усилились.

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21 ноября в результате атаки с применением кассетных боеприпасов были ранены три человека. На следующий день после обстрела правозащитники посетили это место и определили места падения кассетных боеприпасов. Удалось установить, что они были выпущены с юга региона.

Было также зафиксировано и два других подобных случая. В отчете говорится, что концентрация мест падения, наличие стабилизирующих лент рядом с двумя местами падения и направление траектории осколков, а также описания очевидцев атаки указывают на то, что в нападении использовались кассетные боеприпасы.

При этом отмечается, что в самом Херсоне ограниченное присутствие украинских военнослужащих. Большинство силовиков — это полицейские, выполняющие правоохранительные функции.

«Учитывая неизбирательный характер кассетных боеприпасов и их предсказуемые последствия для гражданского населения, их применение в Херсоне может представлять собой военное преступление и должно быть расследовано. Эти атаки осуществляются без видимого внимания к жизни гражданского населения. Они являются прямым опровержением заявлениям России о том, что она наносит удары только по военным», — резюмировали правозащитники.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. Накануне был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.