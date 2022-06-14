«Нае*ывает наших пацанов»: РФ придумала новую схему поставки «пушечного мяса» на передовую — видео 14 июня, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Россиян вербуют на «строительные работы», а потом посылают на убой (Фото:СБУ)

В связи с высокими потерями российских войск в Украине и проблемами с их восполнением кремлевский режим идет на хитрости, чтобы заманить на передовую новое «пушечное мясо».

Об этом во вторник, 14 июня, рассказали в пресс-службе СБУ, опубликовав видео с показаниями одного из пленных, попавшихся в эту ловушку.

По словам россиянина, его вместе с другими так называемыми «добровольцами» вербовали на якобы «восстановление» украинских территорий разрушенных ВС РФ при их захвате, однако на самом деле их ждало прямое участие в боевых действиях.

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«Нае*ывает наших пацанов командование. Задачи не поставили, все куда-то делись. Непонятно, кто куда, попрятались. У нас вообще оставался один взводный. В пунктах сборов было много начальства, а когда сюда подъехали, остался один взводный», — пожаловался пленный, сумевший выжить лишь благодаря тому, что после ранения попал в руки украинских военных.

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