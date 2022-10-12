«Гопник должен получить в лоб». Варваров нужно изолировать в тундре, чтобы не дестабилизировали мир — интервью с мэром Львова Андреем Садовым 12 октября, 13:25 Эксклюзив НВ Андрей Садовый, мэр Львова (Фото:Андрей Садовый / Facebook)

За два дня обстрелов российские ракеты и дроны-камикадзе повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Удары России были ориентированы и на объекты, расположенные на западной Украине. Во Львове без электроснабжения осталось около 90% города.

Как восстанавливают поврежденную инфраструктуру и готовятся к зиме, в интервью Радио НВ рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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— Львов такого еще не видел. 10 октября мы увидели исторические фото, когда обесточенным был почти весь город. Насколько к этому готовы львовяне?

— Знаете, я восхищен львовянами, потому что они показывают лучшие черты своего характера и максимальную сопротивляемость. Враг хочет внести разлад, но львовяне наоборот показывают твердость.

Действительно [10 октября] был очень сложный день. Такой атаки у нас еще не было. Были атакованы подстанции, и Львов остался без света, без воды. К вечеру мы восстановили полностью и электроснабжение, и водоснабжение. И [11 октября] к утру вышел весь общественный транспорт, трамваи и троллейбусы, то есть город вернулся к нормальной жизни.

Ближе к 12 часам снова атаки, снова по подстанциям, и снова [были] проблемы у нас с электричеством, с водоснабжением, стояли трамваи и троллейбусы. Все службы работали. Большая часть объемов воды перекачивалась исключительно благодаря нашей системе альтернативной поставки электроэнергии на насосные станции водоканала.

У нас будут определенные проблемы, потому что для восстановления уничтоженных подстанций нужно будет потратить достаточно много времени. И это не недели, это, возможно, месяцы. Поражены трансформаторы, их нет. Чтобы их привезти, нужно определенное время. Потому нас ожидает непростой момент.

Но львовяне к этому готовы. И сейчас самое главное понять, что эта атака действительно показывает нам всем, чего ожидать в зимние месяцы. Будут атакованы подстанции, ТЭЦ в следующие месяцы. И поэтому каждый должен подумать, готов ли он к зиме?

Инфографика: НВ

— Когда вы говорите о том, что действительно львовяне должны ожидать определенных проблем, могли бы вы расшифровать, о каких проблемах идет речь?

— Все подстанции и ТЭЦ известны в Украине. И Россия прицельно начинает по ним бить. Если мы в ближайшее время получим системы противоракетной обороны и сможем защитить их, тогда окей. Если наши партнеры будут размышлять, тогда у нас могут быть потери, которые будут измеряться сотнями миллионов гривен.

Поэтому нужно готовиться к сложным периодам. У нас во Львове шесть тысяч укрытий. В максимальном количестве укрытий мы строим пункты обогрева. То есть это печка, банальная буржуйка, это дрова, чтобы зимний период можно было пробыть — возможно, день, возможно, два, возможно, больше; пока службы будут делать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Любые поражения приносят большой вред. Слава Богу, что нет жертв, только [11 октября] один человек получил ранение.

Инфографика: НВ

Я предлагаю, чтобы все граждане подумали о завтрашнем дне. Если в вашем доме есть укрытие, вы однозначно должны оборудовать там пункт обогрева, поставить печку, чтобы она безопасно была устроена, чтобы были дрова, и чтобы вы могли себя обогреть в зимний период. Соответствующую одежду нужно иметь на зиму. И все, что нужно. Потому что береженого Бог бережет.

— Удары произошли в условно теплый период. Мы можем увидеть, насколько серьезна угроза. Многие уже давно говорят о том, что действительно нужно к этому готовиться. Как вы расцениваете произошедшее 10 октября?

— Это варвары. Они получают удовольствие, когда люди в беде, когда люди мерзнут, когда люди без света. Они от этого получают удовольствие.

Это нация, которую нужно изолировать, загнать их туда в тундру, в те берлоги, и пусть там как-нибудь будут, чтобы они не дестабилизировали ни нас, ни весь мир. Вот такая реакция львовян, реакция вообще всех украинцев, она однозначна.

Мы должны себя оградить. Думаю, что наши западные партнеры получили еще один урок-подтверждение [10 октября], с кем они имеют дело, что здесь никакие договоренности не имеют эффекта. Гопник, когда получит в лоб, тогда он понимает, а когда с ним говорить, он это воспринимает за слабость. Таковы реалии.

— Почему должно произойти что-то трагическое, чтобы наши западные партнеры снова вспоминали о том, о чем с самого первого дня Украина говорит — и о системах ПВО, системах ПРО, других различных очень важных средствах, которые бы нам помогали сделать так, чтобы здесь не было российских оккупантов?

— Вы должны понимать реальности. Россия была одним из крупнейших торговых партнеров для Германии, Франции, Италии, многих стран ЕС. Это контакты между людьми, между фирмами. На этом зарабатывали предприниматели, политики. Россия содержала политические партии, имела свои медиа — телеканалы, радио. И вы хотите за один день развернуть все это на 180 градусов? Это невозможно.

Да, Запад делает невероятный такой толчок, что возвращается к здравому смыслу. Фактически, Россия их ввела в летаргический сон для того, чтобы уничтожить. И они только сейчас начинают это понимать. И такой каждый удар, который мы показываем на весь мир, он еще раз открывает глаза нашим партнерам.

Американцам немного проще, потому что они вообще к России имели свое однозначное отношение. А страны ЕС… Слушайте, русский балет, черная икра и коррупция на нефти и газе совершали чудеса. И делают по сей день. Некоторые политики в Европе прямо повторяют все нарративы агрессора, потому что они живут за эти деньги!

Нельзя сделать работу — раз и все! Почему, например, священник имеет службу Божию в церкви раз в семь дней? Потому что через семь дней оно забывается. Поэтому нужно с разных точек зрения объяснять всем нашим партнерам, что любые контакты с россиянами (их культура, спорт, искусство) — это все и есть пропаганда. Все это имеет одну цель — уничтожить демократию и вводить тоталитаризм, в котором они себя чувствуют, как рыба в воде.

— Можем ли мы уже оценить повреждения, которые есть во Львовской области? Что будет восстанавливаться слишком долго? Вы немного об этом уже упоминали.

— Я буду реалистом. О подвергшихся разрушениям подстанциях: для того, чтобы вывести их на спроектированную мощность, потребуются месяцы. На сегодняшний день чрезвычайно сложная ситуация. Мы активировали все имеющиеся здесь дизельные генераторы. И большая часть воды подается во Львов, благодаря дизельным генераторам, которые фактически должны дублировать систему электроснабжения, а сегодня наоборот. Хорошо, что мы запаслись топливом, но это экстрим. Это экстремальная ситуация. Мы же во Львов качаем воду в ста километрах.

О тепле. Ни одна ТЭЦ не сможет работать без электроэнергии. И тоже у нас с этим проблемы. Вообще стоит вопрос: каким будет отопительный сезон? Мы заранее переориентировались на тепловые насосы, мы заключаем контракты на котельные, которые используют альтернативные виды топлива, на биомассу. Но это тоже не делается за один день. Хотя мы это делаем космическими темпами.

Утепление самих домов. Если дом утеплен, даже если на улице -10 градусов, то в доме будет держаться температура +10-11, то можно выжить. Если дом неутеплен, то любое отопление — это то же, что ты пытаешься зимой нагреть голого человека, если он раздет. Такие вот реалии.

Эти убытки очень большие. Сегодня нужно говорить людям правду. Если вчера я был большим оптимистом, то сегодня у меня очень много вопросов, потому что я понимаю, что могут быть следующие ракеты. Они их мониторят — «Ага, работают? Тогда мы запускаем». Следует быть максимально мудрыми, внимательными и понимать, что следующие месяцы будут сложными. Разве что одно спасение — это системы Пэтриот (Patriot — англ. ), сверхсовременные противоракетные системы. Будут они у нас в наличии и мы сможем 100% всех ракет уничтожать. Тогда оптимизма у меня будет очень много.