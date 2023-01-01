РФ ночью выпустила по Украине 13 дронов Shahed-136: все они были уничтожены — Генштаб

1 января, 07:05
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Украинские защитники уничтожили 13 дронов Shahed-136 (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украинские защитники уничтожили 13 дронов Shahed-136 (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на воскресенье, 1 января, страна-террорист Россия выпустила по Украине 13 иранских дронов Shahed-136.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 1 января.

Все вражеские беспилотники были уничтожены Силами обороны.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

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В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В Генштабе предупредили, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

1 января около 00:40 россияне начали атаковать Киев и область. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в Киевской области, также силы ПВО сработали в Киеве.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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