Потери войск РФ в Украине сейчас наибольшие с начала полномасштабного вторжения — ГУР 15 февраля, 16:13 РФ несет большие потери живой силы и техники в войне против Украины (Фото:МО)

Оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, пытаясь захватить Донбасс.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские войска отчаянно пытаются оккупировать украинский Донбасс до конца марта.

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Юсов подчеркнул, что украинский Донбасс, и в частности, Бахмут, держатся.

Представитель ГУР добавил, что РФ имеет значительный мобилизационный резерв.

«Да, часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны. Есть планы и механизмы реагирования на все вызовы», — резюмировал он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 140 тысяч своих военных и тысячи единиц военной техники.

По данным CNN, Россия потеряла как минимум 1000 своих танков, еще более 500 единиц техники захватили ВСУ во время боев