Потери войск РФ в Украине сейчас наибольшие с начала полномасштабного вторжения — ГУР
РФ несет большие потери живой силы и техники в войне против Украины (Фото:МО)
Оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, пытаясь захватить Донбасс.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По его словам, российские войска отчаянно пытаются оккупировать украинский Донбасс до конца марта.
Юсов подчеркнул, что украинский Донбасс, и в частности, Бахмут, держатся.
Представитель ГУР добавил, что РФ имеет значительный мобилизационный резерв.
«Да, часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны. Есть планы и механизмы реагирования на все вызовы», — резюмировал он.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 140 тысяч своих военных и тысячи единиц военной техники.
По данным CNN, Россия потеряла как минимум 1000 своих танков, еще более 500 единиц техники захватили ВСУ во время боев