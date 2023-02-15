Потери войск РФ в Украине сейчас наибольшие с начала полномасштабного вторжения — ГУР

15 февраля, 16:13
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РФ несет большие потери живой силы и техники в войне против Украины (Фото:МО)

РФ несет большие потери живой силы и техники в войне против Украины (Фото:МО)

Оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, пытаясь захватить Донбасс.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские войска отчаянно пытаются оккупировать украинский Донбасс до конца марта.

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Юсов подчеркнул, что украинский Донбасс, и в частности, Бахмут, держатся.

Представитель ГУР добавил, что РФ имеет значительный мобилизационный резерв.

«Да, часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны. Есть планы и механизмы реагирования на все вызовы», — резюмировал он.

https://www.youtube.com/watch?v=HsEZdL123xY&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 140 тысяч своих военных и тысячи единиц военной техники.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Украинская разведка Война России против Украины российские потери

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