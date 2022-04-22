Готовятся к «мобилизации». Оккупанты не выпускают мужчин призывного возраста из Херсонской и Запорожской областей
Оккупанты в Луганской области, 22 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)
Войска оккупантов блокируют выезд мужчин призывного возраста с территорий временно захваченных Херсонский и Запорожской областей, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
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«Для пополнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой „мобилизации“ в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста», — сказал он во время брифинга.
Он также сообщил, что оккупанты готовят проведение так называемого «референдума» о присоединение захваченных территорий. Для этого оккупанты поводят «активную информационную кампанию» в Херсонской и Запорожской областях.
В Генштабе ВСУ сообщали, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР».
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркивал, что принудительно мобилизованных мужчин с оккупированных территорий «бросают сразу на фронт» без какой-либо подготовки:
«Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад».
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