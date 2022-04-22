Готовятся к «мобилизации». Оккупанты не выпускают мужчин призывного возраста из Херсонской и Запорожской областей 22 апреля, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Луганской области, 22 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Войска оккупантов блокируют выезд мужчин призывного возраста с территорий временно захваченных Херсонский и Запорожской областей, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Для пополнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой „мобилизации“ в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Он также сообщил, что оккупанты готовят проведение так называемого «референдума» о присоединение захваченных территорий. Для этого оккупанты поводят «активную информационную кампанию» в Херсонской и Запорожской областях.

Слушайте подкаст на эту тему

В Генштабе ВСУ сообщали, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР».

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркивал, что принудительно мобилизованных мужчин с оккупированных территорий «бросают сразу на фронт» без какой-либо подготовки:

«Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.