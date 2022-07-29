РФ не удалось собрать нужное количество добробатов для создания новой ударной группировки — ГУР 29 июля, 11:57 Россияне собрали лишь восемь добробатов из 16 запланированных (Фото:ГУР)

Из-за своих колоссальных потерь в Украине российское военное командование пытается сформировать вблизи ее границ еще одну ударную группировку.

Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В то же время РФ так и не смогла реализовать свои планы по скрытой мобилизации для создания 16 добровольческих батальонов.

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По словам Скибицкого, оккупантам удалось собрать возле украинской границы всего восемь таких формирований.

«Это недостаточно для России. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах — до середины августа этот корпус сформировать», — рассказал он.

Кроме того, российские захватчики столкнулись с серьезной неукомплектованностью своих боевых подразделений офицерскими кадрами.

«По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и по радиоперехватам, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует РФ», — добавил представитель ГУР.

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