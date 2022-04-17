«Они уже научены». Маляр рассказала, почему Россия не начинает вторую волну эскалации на Донбассе

17 апреля, 14:42
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

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РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако врагу не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она сообщила, что у РФ давно существуют планы начать второе активное наступление на Донбассе, но Вооруженные силы Украины не позволяют их реализовать.

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«То есть они готовы, накапливают там свои силы, людей, медицинские структуры, боеприпасы, провиант, потому что они уже научены, что их люди здесь голодали, […] остались без ничего. Они все это готовят, но им не удается начать второй агрессивный этап, потому что Вооруженные силы Украины их сдерживают», — отметила Маляр.

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Как ранее сообщили в Минобороны Великобритании, российские войска продолжают передислокацию боевой и вспомогательной техники из Беларуси на восток Украины, где фокусируют свои наступательные действия. Однако конечная цель РФ остается неизменной — она стремится заставить Украину отказаться от ориентации на евроатлантический курс и утвердить собственное региональное доминирование.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и технике они готовы к попытке прорыва.

NBC News со ссылкой на чиновников Пентагона сообщил, что новое наступление РФ в Украине может начаться уже в ближайшие дни.

С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины сложная ситуация сохраняется в Харьковской и Донецкой области. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до вторжения находились под контролем Украины, стягивая свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Российские военные Война России против Украины Анна Маляр

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