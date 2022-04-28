«У них нет поддержки». Оккупанты не смогут провести «референдум» в Херсонской области из-за отсутствия «массовки» — замглавы облсовета 28 апреля, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Соболевский допустил, что в захваченных регионах могут устроить шоу. (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

У оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

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Об этом сказал первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Суспильному.

«У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем сделать в Херсонской области», — сказал он.

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Также Соболевский допустил, что в захваченных регионах могут устроить шоу, но пропагандистские СМИ будут снимать его в любом другом захваченном регионе Украины.

«Шоу — возможно. Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблема, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого», — отметил замглавы облсовета.

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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