И денег не платят, и не дают уволиться: у военных одного из подразделений РФ закончились контракты — Генштаб

2 февраля, 08:00
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У 300 оккупантов, которые действуют в Луганской области, закончились контракты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

У 300 оккупантов, которые действуют в Луганской области, закончились контракты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

В одном из подразделений российских оккупационных войск, которое действует в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года закончились трехмесячные контракты.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 2 февраля.

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Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение.

Видео дня

Кроме того, по данным Генштаба, они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.

https://www.youtube.com/watch?v=d73j6A18rJQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Армия России Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ

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