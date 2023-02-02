И денег не платят, и не дают уволиться: у военных одного из подразделений РФ закончились контракты — Генштаб 2 февраля, 08:00 У 300 оккупантов, которые действуют в Луганской области, закончились контракты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

В одном из подразделений российских оккупационных войск, которое действует в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года закончились трехмесячные контракты.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 2 февраля.

Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение.

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Кроме того, по данным Генштаба, они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.