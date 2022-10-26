Оккупанты признали, что открыть проезд по Крымскому мосту для грузовиков раньше декабря не смогут 26 октября, 14:23 В РФ утверждают, что к 1 декабря восстановительные работы будут завершены (Фото:Maxar/Twitter)

В оккупационной администрации временно подконтрольного РФ Крыма признали, что столкнулись с трудностями при восстановлении моста через Керченский пролив.

Как сообщает кремлевская пропаганда, раньше декабря движение грузовиков по нему возобновить никак не удастся.

На сегодняшний день для водителей фур доступны два варианта:

Видео дня

альтернативным маршрутом через пока еще подконтрольные российским войскам юго-восточные территории Украины, где продолжаются боевые действия;

через Керченскую паромную переправу, которая практически не справляется с огромным потоком автотранспорта ( особенно из-за осенних штормов).

Усугубляет ситуацию для захватчиков и то, что на фоне контрнаступления ВСУ многие россияне пытаются как можно скорее покинуть оккупированный полуостров и перебраться в РФ при том, что железнодорожное сообщение с Таманью из-за подрыва моста также остановлено.

В свою очередь начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что после освобождения Крыма переправа через Керченский пролив будет и вовсе разрушена.

Взрыв на мосту, соединяющему оккупированный полуостров с РФ, произошел 8 октября 2022 года.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Среди прочего, российские оккупанты использовали Крымским мост для переброски своей военной техники для захвата украинских территорий и снабжения своей группировки.