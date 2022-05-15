В Харькове несколько дней относительно тихо, в области от российских обстрелов пострадали четыре человека, в том числе ребенок 15 мая, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские флаги на фоне Дома культуры в Дергачах, на фоне нападения России на Украину, недалеко от Харькова, Украина, 13 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина, однако угроза обстрелов со стороны оккупантов остается. Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 14 мая, в результате российских обстрелов пострадал Чугуевский район — два человека получили ранения, в том числе 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также двое людей пострадали. Неспокойно было в Золочевской общине.

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Отмечается, что жители Харькова постепенно возвращаются в город. По железной дороге ежедневно приезжает около 2 тысяч человек, эта цифра ежедневно увеличивается.

Жители Харьковской области также возвращаются в освобожденные от оккупантов территории. В настоящее время идет очень большая работа по разминированию, сообщил Синегубов.

«При этом оккупант постоянно пытается атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей уже на месте, не анонсируя этого заранее», – отметил глава ОВА.

По его словам, горячей точкой остается Изюмское направление.

«У Барвенкового враг постоянно пытается прорвать позиции наших Вооруженных Сил, однако успехов не имеет и снова понес большие потери среди своей живой силы и техники. В частности, вчера наши военные сбили самолет на временно оккупированной территории Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование отводит свои подразделения от Харькова и пытается не допустить оцепления группировки в районе Изюма.



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