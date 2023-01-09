Россия боится использовать свои новейшие истребители над территорией Украины — британская разведка 9 января, 09:58 Новейший российский истребитель Су-57 FELON (Фото:Dmitry Zherdin/Wikimedia)

Россия боится применять свои новейшие самолеты Су-57 FELON в войне против Украины непосредственно вблизи линии фронта.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Британии в Twitter, оккупационные войска, вероятно, используют эти истребители для полетов над Россией и для запуска ракет большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух» по Украине.

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«Вполне вероятно, что Россия ставит перед собой задачу избежать репутационного ущерба, снижения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в результате потери FELON над Украиной. Это является симптомом того, что Россия продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне», — отметили в разведке.

Там уточнили, что на последних спутниковых снимках пять Су-57 дислоцированы на Ахтубинской авиабазе, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, скорее всего, участвовали в операциях против Украины.

Россия значительно снизила применение боевой авиации вдоль линии фронта после того, как ВСУ начали сбивать вражеские самолеты и вертолеты. С начала полномасштабного вторжения армии РФ украинские военные уже уничтожили 285 самолетов и 275 вертолетов, три из них — за минувшие сутки.