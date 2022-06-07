В РФ впервые назвали официальное количество срочников, отправленных на войну с Украиной

7 июня, 12:48
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Ранее РФ вовсе отрицала, что в войне с Украиной участвуют срочники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ранее РФ вовсе отрицала, что в войне с Украиной участвуют срочники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское командование первые рассказало, сколько солдат срочной службы, согласно официальным данным, было отправлено на войну с Украиной.

По словам военного прокурора Западного округа Артура Егиева, их количество достигает около 600 человек.

«Порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены…», — заявил он кремлевской пропаганде, заверив при этом, что все они были возвращены домой «в кратчайшие сроки».

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В то же время ранее Минобороны страны утверждало, что военнослужащие срочной службы в войне против Украины якобы не участвовали, однако эта ложь была разоблачена, когда они начали попадать в плен украинских защитников.

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Особенно остро этот вопрос встал после уничтожения ВСУ флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва.

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Как оказалось, экипаж этого судна состоял из срочников почти наполовину.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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