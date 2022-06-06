Войска РФ строят железнодорожную переправу в Харьковской области — спутниковые фото 6 июня, 17:09 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ возводят переправу южнее поселка Купянск-Узловой (Фото:Схемы)

Российские войска приступили к строительству в Харьковской области железнодорожной переправы через реку Оскол.

Как сообщают Схемы (Радио Свобода), об этом свидетельствуют фото, сделанные спутником Planet Labs 3, оказавшиеся в их распоряжении.

Судя по снимкам, понтонная переправа находится южнее поселка Купянск-Узловой, и пока еще не закончена.

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Фото: Схемы

Первые признаки начала ее строительства появились в конце мая.

Фото: Схемы

«Работы ведутся по обоим берегам реки… Оккупанты начали прокладывать дорогу… Спутник также зафиксировал недалеко от деревьев военную технику РФ», — рассказали журналисты.

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