Войска РФ строят железнодорожную переправу в Харьковской области — спутниковые фото

6 июня, 17:09
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ВС РФ возводят переправу южнее поселка Купянск-Узловой (Фото:Схемы)

ВС РФ возводят переправу южнее поселка Купянск-Узловой (Фото:Схемы)

Российские войска приступили к строительству в Харьковской области железнодорожной переправы через реку Оскол.

Как сообщают Схемы (Радио Свобода), об этом свидетельствуют фото, сделанные спутником Planet Labs 3, оказавшиеся в их распоряжении.

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Судя по снимкам, понтонная переправа находится южнее поселка Купянск-Узловой, и пока еще не закончена.

Видео дня
Схемы
Фото: Схемы

Первые признаки начала ее строительства появились в конце мая.

Схемы
Фото: Схемы

«Работы ведутся по обоим берегам реки… Оккупанты начали прокладывать дорогу… Спутник также зафиксировал недалеко от деревьев военную технику РФ», — рассказали журналисты.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Мост Война России против Украины

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