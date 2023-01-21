Сводка Генштаба. Россияне пытаются наступать на Запорожском направлении, возле границы с Беларусью есть угроза провокаций 21 января, 18:33 Украинский военный на учениях возле границы с Беларусью в Житомирской области, 4 января 2023 года (Фото:REUTERS/Olga Ivashchenko)

На территории Беларуси идет подготовка российских подразделений. Срок проверки боевой готовности вооруженных сил республики продлили до 30 января — сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за субботу, 21 января.

Там рассказали, что, несмотря на перемещение в Беларусь подразделений территориальных войск, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружили.

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Основные усилия Россия сосредотачивает на попытках полной оккупации Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия, пытаются наступать на Бахмутском и Запорожском, наращивая интенсивное применение авиации. На других направлениях обороняются.

Россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии столкновения. Они открывали огонь по районам десятков населенных пунктов и позициям украинских военных из разных типов вооружения на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Как сообщает Генштаб, на временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают контроль учета мирного населения. Они пытаются создать базу данных мест проживания гражданских под видом выполнения «программы экономии электроэнергии». Оккупационные «власти» угрожает мирным жителям отключением от электроэнергии и осуществляет принудительные меры по подписанию «акта о подтверждении фактического места жительства гражданина».

По всей Украине остается угроза российских атак ракетами наземного и воздушного базирования и дронами-камикадзе. В течение суток армия РФ нанесла 26 авиаударов и 15 раз открывала огонь из РСЗО.

Авиация Сил обороны за день 13 атаковала районы сосредоточения врага и дважды позиции ЗРК оккупантов. Украинская артиллерия также ударила по району сосредоточения россиян.