Войска РФ нарастили применение авиации на правом берегу Днепра, но ВСУ заземлили 13 самолетов и вертолетов — Генштаб
ВСУ сбивают вражескую авиацию (Фото:Воздушное командование ВСУ/Facebook)
Войска РФ увеличили применение военной авиации на правом берегу Днепра.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
«В связи с усложнением логистического обеспечения подразделений артиллерии противника на правом берегу реки Днепр отмечается увеличение применения ним тактической и армейской авиации, которая выполняет свои полеты в основном с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», — отметил он.
Громов добавил, что силам обороны Украины в течение недели удалось заземлить четыре самолета и девять вертолетов российских оккупантов.
По его словам, российские пилоты боятся залетать в зону действия средств украинской ПВО, поэтому количество сбитых летальных аппаратов противника сравнительно небольшая.
В последние месяцы ВСУ активно уничтожают вражескую боевую авиацию на юге и востоке Украины вблизи линии фронта.
С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 277 самолетов и 258 вертолетов. Также сбиты 1442 беспилотника российских оккупантов.
Вражескую авиацию сбивают Воздушные силы, а также, военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.