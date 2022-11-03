Войска РФ нарастили применение авиации на правом берегу Днепра, но ВСУ заземлили 13 самолетов и вертолетов — Генштаб 3 ноября, 13:21 ВСУ сбивают вражескую авиацию (Фото:Воздушное командование ВСУ/Facebook)

Войска РФ увеличили применение военной авиации на правом берегу Днепра.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В связи с усложнением логистического обеспечения подразделений артиллерии противника на правом берегу реки Днепр отмечается увеличение применения ним тактической и армейской авиации, которая выполняет свои полеты в основном с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», — отметил он.

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Громов добавил, что силам обороны Украины в течение недели удалось заземлить четыре самолета и девять вертолетов российских оккупантов.

По его словам, российские пилоты боятся залетать в зону действия средств украинской ПВО, поэтому количество сбитых летальных аппаратов противника сравнительно небольшая.

В последние месяцы ВСУ активно уничтожают вражескую боевую авиацию на юге и востоке Украины вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 277 самолетов и 258 вертолетов. Также сбиты 1442 беспилотника российских оккупантов.

Вражескую авиацию сбивают Воздушные силы, а также, военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.