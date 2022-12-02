Наев проверил работу подразделений ПВО на севере Украины 2 декабря, 11:58 Подразделения ПВО, защищающие север Украины от ракетных ударов (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал работу подразделений ПВО на севере Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, проверку провела группа генералов и офицеров.

Это также относится и к подразделениям противовоздушной обороны, которые защищают небо над объектами критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

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По словам Наева, непосредственная работа в войсках позволяет убедиться в том, что все готово к действиям, а при необходимости вмешаться в процесс подготовки для обеспечения и оказания помощи командирам тактического уровня.

Он пояснил, что система ПВО на северном направлении организована в тесном взаимодействии с Воздушными Силами ВС Украины.

«От подразделений, осуществляющих прикрытие важных объектов, выделяются мобильные огневые группы, которые усиливаются вооружением, которое передается в результате материально-технической помощи от стран-партнеров», — добавил Наев.

Он уточнил, что эти подразделения находятся на постоянном боевом дежурстве и в зависимости от роста угрозы ударов с воздуха повышают свою готовность к действиям.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, что может говорить о подготовке новой атаки.

