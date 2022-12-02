Наев проверил работу подразделений ПВО на севере Украины

2 декабря, 11:58
Поделиться:
Подразделения ПВО, защищающие север Украины от ракетных ударов (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

Подразделения ПВО, защищающие север Украины от ракетных ударов (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал работу подразделений ПВО на севере Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, проверку провела группа генералов и офицеров.

Это также относится и к подразделениям противовоздушной обороны, которые защищают небо над объектами критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Видео дня

По словам Наева, непосредственная работа в войсках позволяет убедиться в том, что все готово к действиям, а при необходимости вмешаться в процесс подготовки для обеспечения и оказания помощи командирам тактического уровня.

Читайте также:
«Может быть массированным». Вероятность ракетного удара со стороны РФ высока — ОК Юг

Он пояснил, что система ПВО на северном направлении организована в тесном взаимодействии с Воздушными Силами ВС Украины.

«От подразделений, осуществляющих прикрытие важных объектов, выделяются мобильные огневые группы, которые усиливаются вооружением, которое передается в результате материально-технической помощи от стран-партнеров», — добавил Наев.

Он уточнил, что эти подразделения находятся на постоянном боевом дежурстве и в зависимости от роста угрозы ударов с воздуха повышают свою готовность к действиям.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid0xQZokg5qTsX4WvFG9hn6djw319Zs5whfgiNDAzn4TJ5c9Dcq9mCABR6pRzrNPeV3l

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

https://www.youtube.com/watch?v=6t1dwvvMCuA

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, что может говорить о подготовке новой атаки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Киевская область Ракетные удары Сергей Наев Война России против Украины ПВО Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X