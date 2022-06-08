ВС РФ обстреляли пограничное село в Сумской области, разрушив здание ГПСУ — видео 8 июня, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Один из снарядов попал в здание для содержания незаконных мигрантов (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

В среду, 8 июня, российские войска нанесли удар по приграничному селу в Шосткинском районе Сумской области.

Как сообщается, огонь велся со стороны Троебортного Брянской области РФ.

Один из снарядов противника попал в здание Госпогранслужбе Украины.

«Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось», — рассказали в ГПСУ.

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Никто из людей в результате обстрела не пострадал.

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