РФ нанесла в Киеве удар по объекту энергообеспечения на Левом берегу 18 октября, 09:17 Информации о возможных жертвах или пострадавших среди киевлян пока не поступало (Фото:Alesia Foto/flickr.com)

Во вторник, 18 октября, российские войска нанесли в Киеве удар по одному из объектов энергообеспечения, расположенному на Левом берегу города.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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«Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города», — говорится в сообщении.

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Как уточнил у себя в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Деснянском районе столицы.

«Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже», — отметил он.



Масштабы разрушения объекта пока не известны.

Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате удара ВС РФ на данное время не поступало.

Накануне Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые кремлевскому режиму поставляют власти Ирана.

В свою очередь официальный Тегеран продолжает врать, якобы никаких вооружений армии РФ не предоставляет.

Несмотря на это, Украина призвала страны Евросоюза ввести против Ирана новые санкции.