РФ нанесла в Киеве удар по объекту энергообеспечения на Левом берегу
Информации о возможных жертвах или пострадавших среди киевлян пока не поступало (Фото:Alesia Foto/flickr.com)
Во вторник, 18 октября, российские войска нанесли в Киеве удар по одному из объектов энергообеспечения, расположенному на Левом берегу города.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города», — говорится в сообщении.
Как уточнил у себя в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Деснянском районе столицы.
«Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже», — отметил он.
Масштабы разрушения объекта пока не известны.
Информации о возможных жертвах или пострадавших в результате удара ВС РФ на данное время не поступало.
Накануне Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые кремлевскому режиму поставляют власти Ирана.
В свою очередь официальный Тегеран продолжает врать, якобы никаких вооружений армии РФ не предоставляет.
Несмотря на это, Украина призвала страны Евросоюза ввести против Ирана новые санкции.