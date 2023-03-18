Совершила 88 выстрелов из грантометов. Армия РФ нанесла удары по четырем общинам Сумской области 18 марта, 22:20 Сумская область попала под удар из САУ (Фото:Оперативное командование Север)

В течение дня, 18 марта, оккупационная армия России произвела обстрел территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин Сумской области. Зафиксировано 88 выстрелов из станкового автоматического гранатомета и 20 попаданий из минометов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что по Шалыгинской общине ближе к обеду российские войска совершили минометный обстрел — семь попаданий, а по Белопольской общине враг нанес удары с АГС (88 выстрелов) и минометов — три мины.

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В Эсманском обществе зафиксировано семь попаданий из минометов и три — в Краснопольской.

В Сумской ОВА добавили, что обошлось без жертв и разрушений.

«По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено», — отметили в администрации области.