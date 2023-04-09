Ночная атака. Россияне попали ракетой в жилой дом в Запорожье, погибли два человека — среди них ребенок

9 апреля, 08:21
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Последствия российской ракетной атаки на Запорожье 7 апреля (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Последствия российской ракетной атаки на Запорожье 7 апреля (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В ночь на 9 апреля российская оккупационная армия обстреляла частный сектор Запорожья. В результате ракетной атаки погибли два человека — мужчина и ребенок, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Животные разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и крыши. К настоящему времени известно, что, к большому сожалению, погибли два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи. Разбор завалов продолжается — по предварительной информации, в доме проживало три человека», — отметил Куртев.

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По его словам, одна женщина госпитализирована в больницу, а еще одному человеку оказана медицинская помощь на месте.

«В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки», — добавил секретарь Запорожского горсовета.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Запорожье Гражданские потери Война России против Украины ракетная атака

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