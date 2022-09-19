Войска РФ обстреляли Южноукраинскую АЭС, одна из ракет упала в 300 метрах от реакторов — видео 19 сентября, 09:28 Никто из персонала станции не пострадал (Фото:Энергоатом)

В ночь на понедельник, 19 сентября, российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции. Повреждено здание АЭС.

Об этом рассказали в пресс-службе Энергоатома, опубликовав снимки с моментом удара.

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Одна из российских ракет упала всего в 300 метрах от реакторов станции.

Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

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Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Отключились также три высоковольтные линии электропередачи.

В то же время все три энергоблока ПАЭС сейчас работают в штатном режиме.

Никто из персонала электростанции в результате удара не пострадал.

«Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!», — подчеркнули в Энергоатоме.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях видео обстрела Южноукраинской АЭС.

«Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно», — написал он.



Накануне войска РФ, неспособные успешно противостоять ВСУ, нанесли удары по другим объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего Сумская, Полтавская и Днепропетровская области на некоторое время остались без электроснабжения.

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