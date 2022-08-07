Удар по Николаевской области: пострадали жилые дома и промышленные предприятия

7 августа, 11:57
Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 7 августа, российские войска нанесли новые удары по Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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По его словам, ориентировочно в 02:12 ракетному обстрелу подверглось село Таборовка Бугской громады, в результате чего были разрушены три жилых дома.

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Кроме того, около 04:00 оккупанты нанесли удары по промышленным предприятиям в окрестностях Николаева.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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