Удар РФ по Краматорску попал на видео 18 марта, 12:32 Цей матеріал також доступний українською В результате удара погибли, по меньшей мере, два человека, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Shtirlitz53/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара по Краматорску, нанесенного российскими оккупантами утром 18 марта.

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, жертвами очередного военного преступления кремлевского режима стали, по меньшей мере, два мирных жителя, еще шестеро получили ранения.

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На опубликованных кадрах видно, что российский снаряд был выпущен по жилому кварталу, в результате чего серьезные повреждения получили многоквартирный дом и административное здание.

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