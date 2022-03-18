Удар РФ по Краматорску попал на видео

18 марта, 12:32
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В результате удара погибли, по меньшей мере, два человека, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Shtirlitz53/Twitter)

В результате удара погибли, по меньшей мере, два человека, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Shtirlitz53/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара по Краматорску, нанесенного российскими оккупантами утром 18 марта.

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, жертвами очередного военного преступления кремлевского режима стали, по меньшей мере, два мирных жителя, еще шестеро получили ранения.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, что российский снаряд был выпущен по жилому кварталу, в результате чего серьезные повреждения получили многоквартирный дом и административное здание.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1504735806119989250
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Краматорск Российская агрессия Авиаудар Военные преступления Война России против Украины

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