Одна погибшая, трое раненых: в Офисе генпрокурора рассказали об обстреле Харьковской области

12 августа, 17:20
Удары российских войск были нанесены по Богодуховскому району (Фото:ГСЧС)

Удары российских войск были нанесены по Богодуховскому району (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 12 августа, российские войска нанесли новую серию ударов по территории Харьковской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале Офис генерального прокурора, отметив, что по данному факту уже начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

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В частности, около 7:30 под обстрел попало село Барановка Богодуховского района. Жертвой россиян там стали местная жительница, еще один мужчина получил осколочные ранения.

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Кроме того, уже в 12:30 оккупанты нанесли удар по поселку Золочев, в результате чего пострадали 13-летний мальчик и 83-летняя женщина.

В обох случаях есть также повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов.

Согласно предварительным данным, обстрел велся с реактивных систем залпового огня Ураган с временно оккупированной территории.

Тем временем на севере Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

«В районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов продолжаются тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевщины. Вооруженные силы Украины делают для этого все возможное», — рассказал глава местной громады Вячеслав Задоренко.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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