РФ нанесла удар по Харьковской области: ранены семь человек, среди них двое детей
В результате обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура (Фото:ГСЧС)
Российские войска нанесли удар по Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители.
Об этом в четверг, 23 июня, сообщил у себя в Telegram-канале глава ОВА Олег Синегубов.
«Ночью снова оккупанты обстреляли Дергачи, частично разрушено офисное здание. В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, семь раненых гражданских, из них два ребенка», — рассказал он.
Кроме того, обстрелу подвергся и сам Харьков. Накануне, около 23.00 ВС РФ нанесли удар по Индустриальному району, в результате чего загорелись складские помещения, однако никто из людей не пострадал.
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