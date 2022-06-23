РФ нанесла удар по Харьковской области: ранены семь человек, среди них двое детей

23 июня, 10:08
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В результате обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура (Фото:ГСЧС)

В результате обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура (Фото:ГСЧС)

Российские войска нанесли удар по Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил у себя в Telegram-канале глава ОВА Олег Синегубов.

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«Ночью снова оккупанты обстреляли Дергачи, частично разрушено офисное здание. В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, семь раненых гражданских, из них два ребенка», — рассказал он.

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https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA

Кроме того, обстрелу подвергся и сам Харьков. Накануне, около 23.00 ВС РФ нанесли удар по Индустриальному району, в результате чего загорелись складские помещения, однако никто из людей не пострадал.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины

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