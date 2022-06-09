Войска РФ нанесли ракетный удар в районе Краматорска, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб 9 июня, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск (Фото:Генштаб/Facebook)

Оккупационные войска имели частичный успех в районе Камышевахи и Роты, а бои за Северодонецк продолжаются, сообщает Генштаб Украины в Facebook.

Главное из сводки Генштаба за 9 июня:

На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения ВСУ с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.

На Славянском направлении оккупанты пополняют запасы и перегруппировываются, а также совершали артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага . Потери противника уточняются.

. Потери противника уточняются. На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии штурмовали Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются .

. На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

Оккупанты имели частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты .

. На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск и провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.

и провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти. На Южнобужском направлении войска РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей — оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ВСУ ведут наступательные действия.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 31 700 своих военных.

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