Войска РФ нанесли ракетный удар в районе Краматорска, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб

9 июня, 19:45
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Оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск (Фото:Генштаб/Facebook)

Оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск (Фото:Генштаб/Facebook)

Оккупационные войска имели частичный успех в районе Камышевахи и Роты, а бои за Северодонецк продолжаются, сообщает Генштаб Украины в Facebook.

Главное из сводки Генштаба за 9 июня:

  • На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения ВСУ с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.
  • На Славянском направлении оккупанты пополняют запасы и перегруппировываются, а также совершали артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.
  • В районе населенного пункта Долина артиллерийские ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.
  • На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии штурмовали Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.
  • На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
  • Оккупанты имели частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.
  • На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск и провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.
  • На Южнобужском направлении войска РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей — оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.
  • Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ВСУ ведут наступательные действия.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/336221098690975

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 31 700 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/4DdKNonV870
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Краматорск Генштаб Северодонецк Камышеваха Ракетные удары

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