Войска РФ нанесли ракетный удар в районе Краматорска, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб
Оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск (Фото:Генштаб/Facebook)
Оккупационные войска имели частичный успех в районе Камышевахи и Роты, а бои за Северодонецк продолжаются, сообщает Генштаб Украины в Facebook.
Главное из сводки Генштаба за 9 июня:
- На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения ВСУ с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.
- На Славянском направлении оккупанты пополняют запасы и перегруппировываются, а также совершали артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.
- В районе населенного пункта Долина артиллерийские ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.
- На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии штурмовали Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.
- На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
- Оккупанты имели частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.
- На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск и провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.
- На Южнобужском направлении войска РФ под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей — оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.
- Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ВСУ ведут наступательные действия.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 31 700 своих военных.
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