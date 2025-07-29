РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: трое погибших, 18 раненых

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование, сообщили в Сухопутных войсках (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

29 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

Как сообщают в Сухопутных войсках, несмотря на принятые меры безопасности, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава.

«По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили офицеры.

Как заявили представители Сухопутных войск, для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ и назначено служебное расследование.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности», — подытожили офицеры

Во время угрозы удара баллистическими ракетами вечером 29 июля Суспільне сообщило о звуке взрыва в Чернигове.

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Пострадали 14 военных, трое погибли.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.

24 июня российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

1 июля главком ВСУ Александр Сырский запретил в учебных центрах скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках.