Ночью войска РФ ударили ракетами по Павлограду: есть погибшая, ранены семь человек, разрушены дома 16 февраля, 08:22 В результате атаки разрушены семь частных домов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на четверг, 16 февраля, войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду Днепропетровской области. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, погибшая — 79-летняя женщина.

Двоих раненых госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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В результате атаки российских оккупантов повреждено промышленное предприятие. Там начался пожар, его удалось ликвидировать.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Также снаряды разрушили семь частных домов, еще 30 — повреждены.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Другие последствия атаки уточняются.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 32 ракеты морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры.

