РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киеве — Кличко 23 ноября, 14:14 Последствия ударов РФ по 18 ноября (Фото:Stringer/Reuters)

Днем в среду, 23 ноября, Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киеве.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — отметил он.

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Позже Кличко добавил, что в Киеве еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасатели и медики следуют на места.

В Киевской городской военной администрации, добавили, что оккупанты наносят ракетные удары по критической инфраструктуре.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет была сбита, обломки попали в жилые дома в Печерском районе столицы, а также на заброшенные дома в Оболонском районе. Погиб один человек.