РФ обстреляла ночтю Новобаварский и Немышлянский районы Харькова — мэр
Информации о возможных пострадавших пока не поступало (Фото:ГСЧС)
В ночь на воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов», — рассказал он.
По предварительным данным, в результате ракетного обстрела пострадали Новобаварский и Немышлянский районы.
Информация о пострадавших и разрушениях на данное время уточняются.
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