РФ обстреляла ночтю Новобаварский и Немышлянский районы Харькова — мэр

7 августа, 08:37
Информации о возможных пострадавших пока не поступало (Фото:ГСЧС)

Информации о возможных пострадавших пока не поступало (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов», — рассказал он.

По предварительным данным, в результате ракетного обстрела пострадали Новобаварский и Немышлянский районы.

Видео дня

Информация о пострадавших и разрушениях на данное время уточняются.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 21:30
Мнения
Лео Бабаута: «Сможете ли вы довериться себе, чтобы потренироваться доверять?» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
И жизнь изменится. Как научиться доверять самим себе
Лео Бабаута
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X