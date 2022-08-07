РФ обстреляла ночтю Новобаварский и Немышлянский районы Харькова — мэр 7 августа, 08:37 Информации о возможных пострадавших пока не поступало (Фото:ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов», — рассказал он.

По предварительным данным, в результате ракетного обстрела пострадали Новобаварский и Немышлянский районы.

Видео дня

Информация о пострадавших и разрушениях на данное время уточняются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.