Ночью войска РФ ударили тремя ракетами по Харькову: глава ОВА рассказал о разрушениях 3 ноября, 08:53 Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов украинских городов (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг, 3 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram, удар был нанесен ракетами С-300.

Одна вражеская ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус в Киевском районе, остальные ракеты попали в землю. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Синегубов также сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки.

Российские оккупанты обстреливали мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий.

Обстреливались Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, произошли пожары.

В результате вражеских атак погибла одна женщина, шесть человек получили ранения.

Из-за подрывов на минах на деоккупированных территориях был ранен комбайнер, еще один тракторист погиб.

Войска РФ систематически обстреливают Харьков и Харьковскую область, нанося ракетные удары. Оккупанты бьют по гражданской и критической инфраструктуре.