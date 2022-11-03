Ночью войска РФ ударили тремя ракетами по Харькову: глава ОВА рассказал о разрушениях

3 ноября, 08:53
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Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов украинских городов (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов украинских городов (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг, 3 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram, удар был нанесен ракетами С-300.

Одна вражеская ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус в Киевском районе, остальные ракеты попали в землю. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео дня

Синегубов также сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки.

https://www.youtube.com/watch?v=optEe19xW1o

Российские оккупанты обстреливали мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий.

Обстреливались Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, произошли пожары.

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В результате вражеских атак погибла одна женщина, шесть человек получили ранения.

Из-за подрывов на минах на деоккупированных территориях был ранен комбайнер, еще один тракторист погиб.

Войска РФ систематически обстреливают Харьков и Харьковскую область, нанося ракетные удары. Оккупанты бьют по гражданской и критической инфраструктуре.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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