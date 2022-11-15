РФ нанесла ракетные удары по Киеву, зафиксировано два взрыва — военная администрация 15 ноября, 15:34 TSaplienko/Telegram

Днем во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Киеву, было зафиксировано два взрыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают», — отметили там.

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По предварительным данным, было сбито четыре ракеты.

Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.