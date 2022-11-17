РФ нанесла почти 150 ракетных ударов по Украине в течение недели — Генштаб 17 ноября, 13:22 Почти 150 ракетных ударов нанесла РФ по территории Украины в течение недели (Фото:Полиция Киевской области)

В течение недели Россия нанесла 148 ракетных ударов по территории Украины, из которых 111 — 15 ноября по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Также РФ применила 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах пяти населенных пунктов, а также по объектам гражданской инфраструктуры.

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Громов отметил, что 17 ноября РФ выпустила по территории Украины 16 ракет и пять беспилотников.

Силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск, ВМС уничтожили 102 вражеские цели.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

Оккупанты выпустили 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Калибр), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, Орион и Орлан-10.

Противовоздушная оборона сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, Калибр), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину крылатыми ракетами, выпущенными с самолетов, акватории Черного моря, а также иранскими дронами Shahed.

